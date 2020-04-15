“كورونا” وغضب شعبي… قصة جندي في الجيش السوري رفض الحجر

2020/04/15 | 02:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مرصد حقوقي أن جندياً تسرح حديثاً من #الجيش_السوري قدم إلى #الحسكة من #دمشق، دون أن يخضع للحجر الصحي الاحترازي، ما اضطر عناصر الأمن إلى القبض عليه وإجباره على الحجر، بعد غضب شعبي.وقال “المرصد…

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