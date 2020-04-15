كيف تنظف النقود من الفيروسات دون أن تفسدها

2020/04/15 | 02:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /في السابق كان مصطلح غسيل الأموال مصطلحاً مجازياً يدل على نشاط غير شرعي يعاقب عليه القانون، إلا دلالته اليوم باتت حَرفية ينصح الخبراء بتطبيقها على العملات الورقية والقطع النقدية المعدنية للتأكد من خلوها من الفيروسات الضارة وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد.وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية لم تصدر أي تحذيرات صريحة بشأن […]

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