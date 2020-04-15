الحوار_المتمدن #طلال_الربيعي - طلال الربيعي - الرأسمالية كدين: العراق كمثال!

2020/04/15 | 03:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي انضم الاقتصاديان اليمينيان فريدريك هايك وميلتون فريدمان إلى فيلسوف العلم كارل بوبر ليؤسسوا, بعد الحرب العالمية الثانية, النيوليبرالية, باعتبارها رأسمالية "براغماتية".



الرأسمالية هي الدين الحقيقي الوحيد, حسب النظرية, وبالتالي فإن أي إجراءات ضرورية لدعمها ينبغي ان تتسم بالبراغماتية.



Capitalism, the State Religion

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