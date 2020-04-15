الحوار_المتمدن #عمر_إحسان_قنديل - عمر إحسان قنديل - في تفكيك بعض المصطلحات العلمية

2020/04/15 | 03:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عمر_إحسان_قنديل يسود اعتقاد في المجتمعات بشكل عام بأننا "لا يمكن أن نعتمد على النظريات والقوانين القادمة من العلوم الإنسانية(فلسفة،تاريخ،علم اجتماع....) بينما يمكن أن نعتمد على النظريات والقوانين الفيزيائية أو الرياضية أو الكيميائية"، إن هذه العبارة وخصوصاً استخدام مفردتي النظرية والقانون هو ما سأحاول أن أفككه في هذا المقال مع شرح للمدارس الفكرية.قبل مئات الأعوام من الميلاد توصّل الفيلسوف اليوناني فيثاغورس ل......

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