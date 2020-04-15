نتفليكس تستحدث أدوات جديدة للرقابة على المحتوى

2020/04/15 | 03:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /استحدثت شبكة “نتفليكس” العالمية أدوات جديدة تمكن الآباء من مراقبة ما يشاهده أطفالهم من مسلسلات وأفلام .وبحسب الشبكة فأن الأدوات الجديدة ستساعد الآباء على مراقبة ما يشاهده أطفالهم من مسلسلات وأفلام وذلك بناءً على التعليقات والملاحظات الواردة من مستخدمي الخدمة، عقب تزايد الإقبال بين الأطفال على محتوى نتفليكس أثناء مكوثهم في العزل المنزلي، […]

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