ماذا يحدث لرئة الفرد عند الإصابة بكورونا؟

2020/04/15 | 04:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ انتشارCovid-19، أو فيروس كورونا، في أواخر عام 2019 كمجموعة من حالات الالتهاب الرئوي الناتجة عن سبب غير معروف، ليتبين لاحقا أنها تحدث بسبب فيروس جديد: Sars-CoV-2.

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