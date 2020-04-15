"على الإطلاق".. الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا

2020/04/15 | 05:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت الولايات المتّحدة مساء الثلاثاء وفاة أكثر من 2200 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي، أنّ وباء كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 2228 شخصاً في الولايات المتّحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 25.757 وفاة.

ورغم تسجيل الولايات المتحدة أرقاما قياسية، الثلاثاء، من حيث عدد الوفيات، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصميمه على إعادة فتح الاقتصاد وربما قبل الموعد الذي كان قد حدده مسبقا وهو الأول من مايو.

غير أن ترامب قال إنه سيفوض كل حاكم ولاية كي ينفذ إعادة فتح قوية للولاية التي يراها مناسبة، حيث أن "بعض الولايات كما تعرفون في حالة مختلفة عن الولايات الأخرى".

وأوضح ترامب أن هناك "أكثر من 20 ولاية في وضع جيد، كما أن أكثر من 15 في المئة من المقاطعات لم تسجل أي إصابات فيها..



ربما تعود هذه الولايات إلى الوضع العادي والحكومة الفيدرالية ستراقب الوضع عن كثب".

وبرر ترامب إصراره على إعادة فتح الاقتصاد رغم تحذير خبراء صحيين قائلا "إن أرقام الإصابات تسير بشكل جيد، وإلا فإن البورصة لن تكون في هذا الشكل الجيد"، مشيرا إلى أن هناك مطالبات بالمشاركة في تنشيط البلاد وإعادة فتحها و"تحدثت مع قادة في الصناعات المختلفة عن كيفية إعادة الاقتصاد".

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