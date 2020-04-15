عقار لقمل الرأس يمكنه قتل كورونا

2020/04/15 | 05:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أفادت دراسة حديثة أجرتها جامعة “موناش” الأسترالية في إطار عمل مشترك مع معهد Peter Doherty للعدوى والمناعة أنّ عقار “Ivermectin” لقمل الرأس يمكنه أن يمنع نمو فيروس كورونا المستجد في الخلايا المزروعة مختبرياً في غضون 48 ساعة.وفي هذا السياق، قال الدكتور كايلي واغستاف، من معهد الطب الحيوي في “موناش”: “لقد توصّلنا إلى أنّ […]

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