الشيوعيون والسلطة

2020/04/15 | 05:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوزي عبد الرحيم السعداوي على الرغم من تجدد أحداث العراق اليومية فانا لا أكف عن الكتابة عن أحداث تاريخ العراق القريب والذي قد لا يمثل مصدر اهتمام للغالبية ناهيك عن الشباب الذين لم يعيشوا تلك الفترة ولا يوجد لديهم سبب لاستعادتها.انا أرى من الضروري إلقاء الضوء عليها أولا لانها السبب فيما نحن فيه الآن ...

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