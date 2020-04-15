غوتيريش يعلق على وقف التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية

2020/04/15 | 05:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بشدّة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء، تعليق دفع المساهمة الماليّة للولايات المتّحدة في منظّمة الصحّة العالمية، معتبراً أنّ "هذا ليس وقت خفض موارد" مثل هذه المنظّمة الأممية المنخرطة في الحرب ضدّ وباء كوفيد-19.

وقال غوتيريش "هذا ليس وقت خفض تمويل عمليات منظّمة الصحّة العالمية أو أي منظّمة إنسانية أخرى تكافح الفيروس.



قناعتي هي أنّه يجب دعم منظّمة الصحة العالمية لأنّ أهميّتها حاسمة في الجهود التي يبذلها العالم للانتصار في الحرب ضد كوفيد-19".

وأضاف أنّه سيأتي لاحقاً الوقت الذي يمكن فيه تقييم "أداء كل الذين كانوا معنيين بالأزمة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر، الثلاثاء، تعليق المساهمة الأميركية لمنظمة الصحة العالمية، منددا بتعاملها وتأخرها في التعامل مع جائحة كورونا، ما أدى إلى زيادة الوفيات إلى أكثر من عشرين ضعفا، مطالبا بمحاسبتها.

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي بشأن تطورات التعامل مع وباء كورونا، إن "الولايات المتحدة ستوقف تمويل منظمة الصحة العالمية لسوء إدارتها والتعتيم على انتشار الفيروس".

وأضاف من حديقة البيت الأبيض أن "دافعي الضرائب الأميركيين يقدمون من 400 إلى 500 مليون، بينما تقدم الصين 40 مليون دولار وربما أقل".

وأوضح الرئيس الأميركي أن المنظمة "عارضت قرارنا عندما منعنا السفر إلى الصين، وكنت غير مقتنعا بحديثها، كثير من الدول استمعت إلى منظمة الصحة وتواجه مشاكل حاليا لم يتوقعوها".

واتهم ترامب المنظمة بأنها مسيسة وأنها كانت تكرر ما تقوله الحكومة الصينية "المنظمة وضعت القرارات السياسية فوق إنقاذ الأرواح".

وأضاف "أخفقت المنظمة في التحقيق بشأن تقارير موثوقة من ووهان والتي تعارضت مع ما قالته الحكومة الصينية من انتقال العدوى من شخص إلى آخر، كان هذا يدعوها إلى التحقيق فورا، المنظمة لم تحقق في اختفاء أطباء وباحثين في الصين ولم تستطع الحصول على عينات، إنها أخفقت".

وأصيب نحو مليوني شخص، وتوفي أكثر من 125 ألفا بفيروس كورونا حول العالم، حتى الآن.

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