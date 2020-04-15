أحلام تقود الإماراتيين ضد كورونا

2020/04/15 | 06:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، أنها أطلقت هشتاغ “ساعة صفر”، بهدف الوصول ببلادها إلى حالة صفر من الإصابات بالفيروس التاجي.ودعت الشامسي في مقطع فيديو بالخصوص، جميع مواطنيها إلى المساهمة في هذه الحملة، كي “نثبت للعالم أننا على قدر المسؤولية وأننا فوق كل التوقعات..ونحن بوولاة أمرنا في الإمارات وكل الوطن العربي والعالم سنتخلص […]

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