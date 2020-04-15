324 عراقيا غادروا مطار اسطنبول عائدين الى بغداد

2020/04/15 | 06:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل العراقية ان 324 عراقيا غادروا مطار اسطنبول في تركيا متوجهين الى مطار بغداد الدولي....

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