بالفيديو.. دبي تعتمد

2020/04/15 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر إجراء الاختبارات أحد أكثر الطرق فاعلية لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، إلا أنه ليس من السهل على الجمهور معرفة مواقع الفحص.

وتأمل شركة آبل مساعدة الناس في معرفة مواقع إجراء الفحوص للكشف عن فيروس كورونا، من خلال تطبيق الخرائط الخاص بها.

وكان موقع "9to5Mac"، أول من أورد خبر إنشاء آبل خارطة أو بوابة للمستشفيات والمختبرات والعيادات، حتى يسجل الناس أنفسهم من أجل الفحص، ومن المقرر أن تظهر آبل أماكن الفحص على تطبيق خرائط Maps الخاص بها.

كما سيظهر التطبيق ما إذا كانت مواقع الفحص تحتوي على أماكن مخصصة لسائقي السيارات والتي تعرف بخدمة"Drive-through"، أم يجب حجز موعد مسبقا.

ولا يعرف حتى الآن ما إذا كانت الخدمة ستكون عالمية، أم مقتصرة على الولايات المتحدة، بحسب موقع "ذا نكست ويب".

يذكر أن آبل كانت قد أعلنت أنها ستنتج نحو مليون درع وجه للعاملين في المجال الطبي خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى شراكتها مع غوغل لإنتاج نظام قائم على Bluetooth لتنبيه المستخدم ما إذا تواصل مع شخص آخر مصاب بكورونا أم لا.

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