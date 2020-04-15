2020/04/15 | 07:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت منظمة الصحة العالمية في العراق، بالادارة الحكيمة للعراق في مواجهة جائحة كورونا، محذرة في الوقت نفسه من التراخي في تطبيق الحظر والاجراءات الوقا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تشيد باجراءت العراق في مواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تشيد باجراءت العراق في مواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).