بالتزامن مع قصف تركي جديد على اربيل .. حزب العمال يستذكر قياديا

2020/04/15 | 08:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استذكرت قوات الدفاع الشعبي HPG المقاتل ضمن صفوف الكريلا زنار ساسون الذي قتل خلال قصف جوي شنه الجيش التركي على منطقة زاب في اقليم كوردستان العراق.

وذكرت القوات في بيان ان ساسون "كان قياديا شجاعا وترك بصمة في نفوس جميع مقاتلي الحرية".

يأتي هذا في وقت تعرضت فيه مرتفعات جبلية في محافظة أربيل الى قصف من قبل الطائرات التركية الحربية.

وقال الشهود لشفق نيوز، إن طائرات تركية قصفت مرتفعات زيني ورتي في ناحية ورتي شمالي أربيل حيث تتمركز مواقع حزب العمال الكوردستاني.

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