وفاة شخصين من اقليم كوردستان بكورونا في بريطانيا

2020/04/15 | 08:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت منظمة "القمة" لشؤون اللاجئين في اقليم كوردستان والعراق يوم الاربعاء عن وفاة شخصين من الاقليم في بريطانيا بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المؤسسة في بيان نشرته فجر اليوم ان المواطنين الكورديين هما "سمكو جتو ملا رشيد"، و "محمد محمود كريم" توفيا بسبب اصابتهما بفيروس كورونا.

ونقلت المنظمة عن ممثلها في بريطانيا تأكيد خبر وفاة الشخصين بالفيروس وذلك في احدى المستشفيات جنوب شرق العاصمة البريطانية لندن.

واضاف البيان انه بحسب آخر الاحصائيات المسجلة في دولة بريطانيا فإن اكثر من 10 مواطنين عراقيين قد توفوا جراء اصابتهم بالفيروس

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