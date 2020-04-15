برهم صالح يثني على الكاظمي: صحفي ذكي وسيتجاوز المشاكل

2020/04/15 | 08:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثنى رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الاربعاء، على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، واصفا اياه بـ"الصحفي الذكي"، مؤكدا قدرته على تجاوز مشاكل البلاد....

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