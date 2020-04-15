شاهد موقف السيد السيستاني ازاء شخص اساء للمرجعية

2020/04/15 | 08:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرة اخرى تؤكد المرجعية الدينية في النجف الاشرف بانها خيمة لكل العراقيين حيث رفض مكتب المرجع الديني الاعلى في العراق السيد علي السستاني معاقبة اي شخص...

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