صندوق النقد: الاقتصاد العالمي قد يخسر 9 تريليونات دولار في عامين بسبب كورونا

2020/04/15 | 08:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق النقد الدولي ان وباء فيروس كورونا يدفع بالاقتصاد العالمي في اتّجاه ركود عميق هذا العام متوقعًا تراجع الناتج العالمي بنسبة 3%.وذكر الصندوق أن الاقتصاد العالمي قد يخسر 9 تريليونات دولار خلال عامين بسبب كورونا.وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد سيكون بإمكان الاقتصاد العالمي تحقيق انتعاش بنسبة 5.8% في […]

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