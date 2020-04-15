مصر.. حذف 10 ملايين مواطن من بطاقة دعم الخبز

2020/04/15 | 08:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إنه تم اكتشاف كمية كبيرة من الأخطاء ببطاقات التموين، وكانت هناك أسماء مكررة وأرقام خاطئة ببطاقات الرقم القومي لبعض المواطنين، ما دفع الوزارة إلى حذفها من قوائم المستحقين للدعم.وأضاف المصيلحي في تصريحات لأحد البرامج التلفزيونية أن “التنقية كانت تتطلب رؤية سياسية كبيرة”، مشيرا إلى أنه “كان هناك ارقام قومية […]

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