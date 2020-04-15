2020/04/15 | 08:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الهجرة توزع قرابة 58 الف حصة إغاثية للنازحين والعائدين في نينوى خلال الايام الماضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/15 | 08:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الهجرة توزع قرابة 58 الف حصة إغاثية للنازحين والعائدين في نينوى خلال الايام الماضية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الهجرة توزع قرابة 58 الف حصة إغاثية للنازحين والعائدين في نينوى خلال الايام الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).