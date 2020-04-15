نادي آرسنال يدخل صراع الحصول على البرازيلي كوتينيو

2020/04/15 | 08:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، عن دخول آرسنال ضمن الأندية المهتمة بضم البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة، في الميركاتو الصيفي المقبل. وتنتهي إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري، ومن المرجح عدم تفعيل بند شرائه، بينما لا يريد برشلونة الإبقاء عليه.وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن آرسنال سيدخل سباق الحصول على خدمات […]

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