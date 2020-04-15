2020/04/15 | 09:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تخفيف قرارات الإغلاق بسبب كورونا.. السلطات الإيطالية تعلن عن "مفاجأة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/15 | 09:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تخفيف قرارات الإغلاق بسبب كورونا.. السلطات الإيطالية تعلن عن "مفاجأة") نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تخفيف قرارات الإغلاق بسبب كورونا.. السلطات الإيطالية تعلن عن "مفاجأة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).