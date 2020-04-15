غوتيريش ينتقد قرار ترامب تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية

2020/04/15 | 09:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بشدّة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء تعليق دفع المساهمة الماليّة للولايات المتّحدة في منظّمة الصحّة العالمية، معتبراً أنّ “هذا ليس وقت خفض موارد” مثل هذه المنظّمة الأممية المنخرطة في الحرب ضدّ وباء كوفيد-19.وقال غوتيريش في بيان: “هذا ليس وقت خفض تمويل عمليات منظّمة الصحّة العالمية […]

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