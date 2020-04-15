لليوم الثاني على التوالي النجف خالية من كورونا

2020/04/15 | 09:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة النجف يوم الاربعاء عن عدم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت في بيان اليوم انه بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف بإجراء ( 83) فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها ظهرت النتائج عدم اصابة اي منهم.

واضاف البيان انه بذلك يبقى المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :- 261 حالة مؤكدة، 166 شفاء ، 5 حالات وفاة.

وكانت المحافظة قد اعلنت امس الثلاثاء عدم تسجيلها اية اصابة مع تماثل حالتين للشفاء التام ومغادرتهما المستشفى.

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