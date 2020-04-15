تسجيل 6 حالات شفاء من كورونا في السليمانية يرفع المجموع بالإقليم إلى 204

2020/04/15 | 09:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كردستان

أعلنت دائرة صحة قضاء جمجمال في السليمانية، الأربعاء (15 نيسان 2020)، تسجيل ست حالات شفاء في القضا...





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