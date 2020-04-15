النجف تعلن خلو فحوصات اليوم من أية إصابة بكورونا وتكشف عدد حالات الشفاء والإصابات التراكمية

2020/04/15 | 09:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

أعلنت دائرى صحة النجف، الأربعاء (15 نيسان 2020 ) خلو المحافظة من أي إصابة جديدة بفايروس وكورونا، ...





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