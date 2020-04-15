الصحة: الوقت مايزال مبكراً لإعلان تجاوز مرحلة الخطر

2020/04/15 | 09:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة، أن الإجراءات الوقائية المبكرة التي اتخذت حالت دون تفشي وباء كورونا، مشيرة إلى أن الوقت مايزال مبكراً لإعلان تجاوز مرحلة الخطر.

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