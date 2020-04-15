شرب الماء مع الليمون على الريق يخفض الوزن

2020/04/15 | 09:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خبيرة التغذية يلينا كالان، أن شرب الماء مع الليمون على الريق، يفيد في تخفيض الوزن وتنظيف الجسم من السموم.

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