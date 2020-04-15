2020/04/15 | 09:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبعات فيروس كورونا بدأت تلقي بظلالها على قطاع السياحة في اليونان، والذي يعتبر رافدا اقتصاديا مهما.وضربت إجراءات الإغلاق العام اقتصاد البلاد الذي يعتمد على السياحة للانتعاش بعد أزمة ديون دامت 10 سنوات .وقبل أزمة كورونا، كانت الحكومة اليونانية تتوقع نموا بنسبة 8,2% لعام 2020 بعد أن سجل قطاع الفنادق” إيرادات بلغت 7,8 مليارات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يضرب قطاع السياحة في اليونان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يضرب قطاع السياحة في اليونان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).