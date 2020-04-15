120 الف ضحية بكورونا حول العالم وامريكا تتصدر الوفيات

2020/04/15 | 09:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقع فيروس كورونا المستجد ما يناهز 120 ألف وفاة حول العالم، في 193 بلدا ومنطقة حول العالم جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجّلة بفيروس كورونا المستجد 1923390 إصابة منذ أول ظهور للوباء في الصين في كانون الأول/ديسمبر.وتتصدّر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من الفيروس سواء لجهة الوفيات مع 23649 […]

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