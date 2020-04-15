2020/04/15 | 09:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت رائدة فضاء أمريكية من أصول عراقية، تدعى جيسيكا مير، إلى أطفال العراق من الفضاء موجهة لهم رسالة تحفيزية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. رائدة فضاء ترى أضواء بغداد من مركبتها وتوجه رسالة لأطفال العراق..) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. رائدة فضاء ترى أضواء بغداد من مركبتها وتوجه رسالة لأطفال العراق..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).