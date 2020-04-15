2020/04/15 | 09:22 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الغضبان: خفض انتاج النفط يشمل اقليم كوردستان
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغضبان: خفض انتاج النفط يشمل اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغضبان: خفض انتاج النفط يشمل اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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