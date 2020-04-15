ترامب يوقف تمويل منظمة الصحة العالمية بسبب تعاملها مع أزمة الفيروس

2020/04/15 | 09:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يوقف الدعم عن منظمة الصحة العالمية

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