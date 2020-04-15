تعرف على طرق الوقاية من كورونا في وسائل النقل

2020/04/15 | 09:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم أطباء خبراء في خدمات السفر، نصائحهم حول كيفية حماية نفسك من الفيروس في وسائل النقل العام، إذا ما تعذر عليك تأجيل الرحلة واضطررت لمشاركة مجهولين وسيلة النقل.وقال هؤلاء الخبراء، إن المصدر الرئيسي للعدوى هو الناس، فكلما قل الاتصال الاجتماعي، تراجع خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.وأوضحت فيكتوريا فاليكوفا، أخصائية الأمراض المعدية والمتخصصة في طب المناطق […]

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