2020/04/15 | 09:31 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: سيكون لدينا حوار جاد مع الولايات المتحدة بشأن طبيعة وجودهم في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/15 | 09:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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