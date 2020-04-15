تعافي امرأة في نهاية العقد الثامن من العمر من كورونا في ايران

2020/04/15 | 09:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن رئيس مستشفى دزفول الكبير في محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) علي بختیاري يوم الاربعاء عن تعافي عجوز بالغة من العمر 89 عاما من مرض كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال بختياري في تصريح نقلت وكالة "ارنا" الايرانية الرسمية اليوم، رقدت "بري سهرابي" البالغة من العمر 89 عاما ، من سكان مدينة دزفول، في مستشفى المدينة يوم 31 أبريل / نيسان بعد تدهور حالتها الصحية واصابتها بأعراض فيروس "كوفيد -19" مثل السعال والحمى والغثيان الا انها استعادت عافيتها وغادرت المستشفى بفضل من الله وفي ظل جهود الكوادر الطبية.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور قد اعلن مساء امس الثلاثاء في احدث احصائية حول فيروس كورونا في البلاد، ان عدد المصابين في البلاد بلغ 74 الفا و 877 والمتعافين 48 الفا و 129 شخصا.

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