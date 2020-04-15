مصابو كورونا يتجاوزون حاجز المليونين وعدد المتوفين يقترب من 127 ألفاً

2020/04/15 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

تجاوز مصابو فيروس كورونا، الأربعاء (15 نيسان 2020)، حاجز المليوني إصابة مؤكدة في العالم، فيما سجلت حالات الوفيات نحو 127 الفاً.

وتظهر إحصائية مستمرة، لعدد الإصابات وحالات الوفاة والحالات التي تماثلت للشلفاء في موقع Worldometer"" العالمي.

حيث سجلت الاصابات بفيروس كورونا، 2,000,243، وعدد حالات الوفاة، 126,758، والحالات التي تماثلت للشفاء 484,747.

بغداد اليوم-كردستان

أعلنت دائرة صحة قضاء جمجمال في السليمانية، الأربعاء (15 نيسان 2020)، تسجيل ست حالات شفاء في القضاء، ليرتفع عدد الذين تماثلوا للشفاء الى في الإقليم الى 206 حالة.





وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "6 حالات مص

بغداد اليوم - النجف

أعلنت دائرى صحة النجف، الأربعاء (15 نيسان 2020 ) خلو المحافظة من أي إصابة جديدة بفايروس وكورونا، فيما كشفت عدد حالات الشفاء والإصابات التراكمية.

وذكرت صحة النجف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، الموقف الوبائي في المحافظة،

بغداد اليوم- بغداد

قال مدير صحة الكرخ/ بغداد، جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، ان الكوادر الصحية حالت دون تحول العراق الى ’’بؤرة عربية’’ لانتشار وباء كورونا، نتيجة مجاورته لايران التي تفشى فيها المرض.

واوضح الحجامي، في حديث

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