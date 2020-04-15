اكتشاف كورونا لدى نوعين من الخفافيش في الهند

2020/04/15 | 09:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام هندية، بأن العلماء اكتشفوا فيروس كورونا لدى نوعين من الخفافيش في 4 ولايات هندية.وقالت صحيفة “إنديان إكسبرس”، إن الدراسة أجراها المجلس الهندي للبحوث الطبية، وتم نشر نتائجها يوم الاثنين.وفي إطار الدراسة، تم أخذ عينات من نوعين من الخفافيش في 7 ولايات هندية، وتأكدت إيجابية العينات في ولايات كيرالا وبودوتشيري وتاميل نادو بجنوب […]

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