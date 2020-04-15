الطقس.. فرصة لهطول أمطار على مناطق محددة من البلاد

2020/04/15 | 09:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي علي الموسوي، وجود فرصة لهطول أمطار على مناطق محددة من البلاد، بالتزامن مع ظاهرة فلكية.وقال الموسوي في بيان تلقت “العهد نيوز”، إن “البلاد ستتأثر بمنخفض جوي سطحي قادم من البحر المتوسط مع تأثير أخدود علوي بارد في طبقات الجو العليا يؤثر على أجزاء من الأقسام الجنوبية من البلاد”.واوضح، أن الأجواء […]

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