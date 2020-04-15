وزير النفط: نسبة التخفيض تسري على جميع دول الأوبك

2020/04/15 | 09:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط ثامر الغضبان، أن نسبة تخفيض النفط البالغة 22.8% تسري على جميع دول الأوبك دون استثناء.

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