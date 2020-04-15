فلسطين تسجل 60  إصابة جديدة بكورونا

2020/04/15 | 09:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت فلسطين 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 329.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، انه "تم تسجيل 19 إصابة جديدة بالفيروس أمس الثلاثاء في محافظات البلاد، ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 288".

واضافت مصادر محلي انه "تم تسجيل 41 إصابة في مدينة القدس، و رفض السلطات الإسرائيلية الإفصاح عن الأرقام الحقيقية للإصابات".

وأضاف المتحدث في بيان له، أن " 5 إصابات سجلت في العيزرية، و3 إصابات في رافات قضاء القدس، إضافة إلى 5 إصابات بين المسنين في مستشفى المطلع بالقدس، و3 إصابات في مدينة الخليل، وإصابة واحدة في بلدة سعير بمحافظة الخليل، وإصابة واحدة في بلدة خربثا المصباح غرب رام الله، وإصابة واحدة في مدينة جنين".

ونوه المتحدث بأن "الإصابات الـ288 تم التأكد منها عبر الفحوصات الطبية الخاصة التي أجريت في مختبرات وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله وبيت لحم وقطاع غزة، فيما لم تتمكن الطواقم الطبية الفلسطينية من التأكد من فحوصات الـ41 إصابة في القدس."

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