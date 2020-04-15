أمانة بغداد: استئناف العمل بانشاء معبر لمناطق شمال العاصمة

2020/04/15 | 09:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، استئناف العمل بانشاء معبر شمال العاصمة.

وذكرت الامانة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "ملاكاتها في قسم بوب الشام البلدي استأنفت اعمال انشاء معبر يربط منطقتي الثعالبة القديمة بالجديدة ويتصل بشارع حمورابي الرئيسي".

واضافت، ان "المعبر سيكون بعرض 12 متراً وسيخدم اكثر من 6000 قطعة ارض سكنية من حيث دخول مواد البناء والمواد الانشائية الى المنطقة".

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