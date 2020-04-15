الكاظمي يتحدث عن خارطة تشكيل حكومته ويوجه رسالة للقوى السياسية

2020/04/15 | 09:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، عن أهم المعايير في اختياره وزراء حكومته المقبلة، فيما أجاب على سؤال بشأن كيفية عزمه “حصر السلاح بيد الدولة”، وهو المطلب الذي تتبناه عدد من الكتل، في دعمها لأي رئيس وزراء يكلف.وقال الكاظمي في تصريح صحفي، إن “هذا الموضوع بات من الأولويات الضاغطة […]

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