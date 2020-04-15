2020/04/15 | 09:53 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي: مهمتي إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/15 | 09:53.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: مهمتي إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: مهمتي إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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