2020/04/15 | 09:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادحذر الخبير الاقتصادي وسام التميمي، اليوم الاربعاء، من الاستمرار في الاعتماد على النفط في تمويل الموازنة، مشددا على ضرورة اللجوء للقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الحكومية وفق مدد زمنية متفق عليها.وقال التميمي، ان “الحكومة بامكانها الاتفاق مع القطاع الخاص على منح المشاريع الاستثمارية وفق مدد زمنية متفق عليها مع حصول الدولة على نسب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير اقتصادي: الاعتماد على النفط في تمويل الموازنة اشبه بالقنبلة الموقوته) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير اقتصادي: الاعتماد على النفط في تمويل الموازنة اشبه بالقنبلة الموقوته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).