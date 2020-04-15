خبير : قرار تخفيض انتاج النفط ليس من صلاحية حكومة تصريف الاعمال

2020/04/15 | 09:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …أكد الخبير القانوني، علي التميمي ، ان اتخاذ قرار بتخفيض انتاج النفط، ليس من صلاحيات حكومة تصريف الاعمال برئاسة عادل عبد المهدي.وقال التميمي في بيان تلتقه “المستقلة” اليوم الاربعاء ، إن “قرار حكومة تصريف الأعمال بتخفيض إنتاج النفط العراقي مليون برميل يوميا بناءً على قرار منظمة أوبك، يخالف مفهوم تصريف الاعمال فليس من […]

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