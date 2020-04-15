2020/04/15 | 10:02 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منها التدليك.. طرق استخدمها الأطباء في مواجهة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/15 | 10:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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