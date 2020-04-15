بالصور.. فرض الحجر الصحي على 60 معتمراً قدموا من السعودية داخل جامع في الموصل

2020/04/15 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أقدمت الملاكات الصحية التابعة لدائرة صحة محافظة نينوى، الأربعاء، على فرض الحجر الصحي على 60 معتمراً...





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