بعد تعليق ترامب المساعدات الأمريكية للصحة العالمية.. ما هي الخسائر التي ستتعرض لها المنظمة؟

2020/04/15 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

بعد أيام من كيل الاتهامات إلى منظمة الصحة العالمية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب،أمس الثلاثاء، تعليق مساهمة بلاده المالية في ميزانية الهيئة الدولية التي تكافح مع آخرين فيروس كورونا المستجد، بسبب نقلها معلومات خاطئة من الصين.

وقال ترامب، إنه "أمر إدارته بتجميد التمويل الأميركي للصحة العالمية، متهما إياها بارتكاب أخطاء تسببت في وفاة الآلاف".

وندد بالمنظمة التي "قدمت معلومات خاطئة حصلت عليها من الصين، التي ظهر الفيروس على أراضيها لأول مرة أواخر 2019".

فيما يترقب الجميع تنفيذ هذا القرار وكيف سينعكس على الوضع المالي للمنظمة الدولية؟

صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت، عن مسؤول أميركي كبير قول إن تعليق المساهمة الأميركية في ميزانية منظمة الصحة العالمية سيدخل حيز التنفيذ فورا، مما يعني أن التأثير سيكون سريعا على أنشطة المنظمة.

وأضافت أن "واشنطن تدفع نحو 20 بالمئة من إجمالي ميزانية الصحة العالمية بحسب بيانات الأخيرة، مما يعني أنها المانح الأكبر لها، وغيابها يعني أن المنظمة ستواجه نقصا كبيرا في التمويل".

وكانت الولايات المتحدة قدمت مبلغ 453 مليون دولار للمنظمة خلال السنة المالية 2019، وهو 10 أضعاف ما قدمته الصين.



وأشار المسؤول إلى أن إدارة ترامب ستناقش توجيه الأموال التي كانت ستذهب إلى المنظمة الصحة العالمية.

وتتلقى المنظمة الدولية أموالا من وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الصحة ووكالات أخرى، مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد).

بغداد اليوم- متابعة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاربعاء (15 نيسان 2020)، إنه حصل على موافقة 3 من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لدعم دعوة الأمم المتحدة، وقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم.

وذكر ماكرون في تصريحات صحفية، أن &q

بغداد اليوم - متابعة

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، مؤقتا على الأقل، بسبب طريقة تعاملها مع فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن "منظمة الصحة العالمية فشلت في القيام ب

بغداد اليوم ـ متابعة

أفادت وسائل إعلام مصرية، بمقتل ضابط شرطة برتبة مقدم ومجموعة مع المسلحين خلال عملية مداهمة في منطقة الأميرية بالقاهرة.

ونقلت وسائل الاعلام عن مصدر امني مصري، إنه جرى تبادل لإطلاق النار بين المجموعة المؤلفة من 4 مسلحين ورجال

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